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Албанія змінює правила в'їзду: що потрібно знати

Автор: Тіберій Юрик

З 6 вересня Албанія змінює правила в’їзду в країну для іноземних туристів. Нові вимоги також є обов’язковими для громадян, які подорожують територією Албанії транзитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коронавірус інфо" у Telegram-каналі.

Для в’їзду в країну потрібно буде пред’явити сертифікат вакцинації (останнє щеплення за 2 тижні до в’їзду) або негативний результат ПЛР-тестування (за 72 години)

Також в'їзд до країни дозволяється за умови надання одного з таких документів:

негативний тест на антиген, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до в'їзду;
довідка про перенесене захворювання COVID-19 протягом останніх 6 місяців.

Зазначені вимоги також розповсюджуються на осіб, які планують перетнути територію країни транзитом.

Також з 1 вересня в країні ввели коменданську годину з 23:00 до 6:00. Спеціальний дозвіл на пересування протягом зазначеного часу можна отримати на порталі е-Албанія.

Нагадаємо, що Італія змінила правила перетину кордону для українців.

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АлбанияКоронавірус