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В Албанії протестувальники здійснили спробу штурму парламенту, є постраждалі


Протестувальники намагалися прорватись до будівлі парламенту через кордон правоохоронців

В столиці Албанії Тирані група демонстрантів, які вийшли з вимогою відставки прем’єр-міністра Еді Рами, здійснили спробу прориву поліцейського кордону до будівлі парламенту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що протестувальники кидали у бік правоохоронців димові шашки та каміння, а також підпалили припарковане авто, на що у відповідь правоохоронці застосували проти демонстрантів сльозогінний газ та кийки.

В опозиційній Демократичній партії заявили, що внаслідок сутичок постраждали 15 демонстрантів. У той же час в Міністерстві внутрішніх справ Албанії повідомили, що поранення отримали 5 поліцейських. Також, за даними місцевих ЗМІ, травми отримали журналісти.

Відмітимо, що албанська о

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Албанії прихильники опозиції намагалися прорватися в парламент. 28 березня тисячі прихильників Демократичної партії намагалися прорвати поліцейське оточення, що захищає будівлю парламенту, де проходила щотижнева сесія.

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