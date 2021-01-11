В Албанії розпочнеться вакцинація від COVID-19

Фото: вакцина (РБК-Україна)

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що 11 січня в країні розпочнеться вакцинація від коронавірусу. Однак, він не уточнив деталей процесу вакцинації, а саме, хто першим отримає вакцину та якого протоколу буде дотримуватися країна.

Про це повідомляє Exit News.

Як повідомляється, спортивний стадіон Ейр Албанія у Тірані стане першим центром вакцинації. Уряд країни вже отримав 500 тисяч доз COVID-вакцини компаній Pfizer та BioNTech.

Раніше Рама оголосив, що перші 10 750 доз вакцини надійдуть до Албанії на третьому тижні січня. Ще 30 250 доз надійде у лютому, а решта надходитиме щомісяця відповідно до урядового плану щеплень.

Нагадаємо, 6 січня у Нідерландах почали масову вакцинацію населення від коронавірусу. Це остання країна в Європейському Союзі, у якій стартував процес щеплення.

Також РБК-Україна писало, що у світі вже понад 30 країн почали вакцинацію від коронавірусу. Вакцинуються люди з груп високого ризику.