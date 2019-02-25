Аласанія подасть в суд на НСТУ через своє звільнення

Аласанія також подасть в суд на членів Наглядової ради Світлани Остапи і Тетяни Лебедєвої

Председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания 25 февраля подаст иск против НОТУ и членов Наблюдательного совета Светланы Остапы и Татьяны Лебедевой из-за досрочного отстранения от должности. Об этом сообщил юрист Андрей Гук, передает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение, опубликованное в Facebook.

Отметим, что Аласания подаст иск в Шевченковский районный суд города Киева. В частности, Аласания считает незаконным решение Наблюдательного совета НОТУ о досрочном расторжении контракта с ним.



Таким образом, Аласания будет просить суд отменить несколько решений Наблюдательного совета: о внесении в повестку дня вопроса о расторжении контракта и его рассмотрение в закрытом режиме; о голосовании за проект решения вопроса о досрочном прекращении контракта путем заполнения письменных анонимных бюллетеней; о прекращении контракта досрочно на основании пунктов 7.4.2.1 контракта с учетом обоснований, изложенных в проектах решений, а также дополнений, высказанных в ходе обсуждения; об установлении даты прекращения контракта - 6 мая 2019; о назначении Николая Чернотицкого исполняющим обязанности председателя правления НОТУ.

Напомним, ранее НОТУ отсрочила дату расторжения контракта с Зурабом Аласанией до 5 мая.

В конце января стало известно, что Аласанию отстранили от руководства "UA: Суспільне". Позже он назвал возможные причины такого решения - отсутствие сюжетов о крестном ходе за единую поместную церковь в июле 2018 году в эфире "UA: Перший" и о заседании Генассамблеи ООН в сентябре с участием Петра Порошенко.