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Al-BaGroup розширює сферу впливу на меблевому ринку Одеси

Новини » Прес-релізи     27.03.2020 - 15:24
Al-BaGroup розширює сферу впливу на меблевому ринку Одеси

ТМ "Al-BaGroup" з'явилася на ринку 10 років тому і міцно утримує позиції лідера і зараз. Компанія впроваджує концепцію свого розвитку на півдні країни - дизайнерські рішення преміальної якості за цінами фабричних виробів

Меблі на замовлення "АлбаГрупп" - це обґрунтований вибір людей, що віддають перевагу комфорту і стильній організації простору.

Формула успіху

Стратегічний напрямок компанії вельми виправданий: розвиток меблевого бізнесу набирає обертів, а попит на товари українського виробництва зростає. Вона пропонує європейську якість за вітчизняними цінами, що і було головною метою засновників. Розрахунок вартості проекту прозорий. Конструктор на сайті допоможе зробити приблизний підрахунок.

Рухаючись впевненими темпами, "АлбаГрупп" розташувала виробництво на значній площі - понад 2,5 тис. м2. Сьогодні компанія лідирує за виробництвом корпусних дизайнерських меблів в Україні.

Готові рішення представлені на сайті. Меблі за індивідуальними вимірами починається з онлайн-заявки на виїзд дизайнера. Доступні 3-Д проекти. Щоб переконатися в якості матеріалів, "помацати" їх, оцінити якість збірки, варто відвідати один з найстильніших шоурумів в Одесі. Виставкові зразки періодично змінюються. Там же можна побачити всі переваги фурнітури європейського виробництва, оригінальність колірних рішень.

Одесити і гості міста побачать меблі від "АлбаГрупп" в ТЦ "Шостий елемент", ТЦ "Мегадом". Компанія планує відкрити нові шоуруми вже найближчим часом, щоб бути ще ближче до клієнтів.

Ставати більш гнучкими в задоволенні попиту на проектний дизайн та індивідуальний підхід, а також витримувати відмінний сервіс - кредо AL-BAgroup на даний момент.

Приємно бути вдома

Меблі Al-BaGroup створюється дизайнерами, проектувальниками, майстрами цеху, які закохані в свою справу. Споживач зможе відчути всі її переваги тільки в процесі експлуатації, коли буде радувати кожна деталь.

Шафи з яскравими фасадами вибирають для інтер'єрів в стилі модерн. Монохромні підходять цінителям хай-тек, звична класика під новим кутом зору сподобається любителям елегантної простоти. Компанія готова до експериментів зі стилем, але ніколи не експериментує з якістю. Матеріали для фасадів приїжджають виключно від провідних виробників Європи.

Виробництво включає повний цикл робіт: від замірів до підсумкового монтажу. Перед доставкою до замовника вироби встановлюють на стенд попереднього монтажу, де відділ контролю якості робить останні перевірки. І тільки після позитивної оцінки шафа буде доставлена адресату. Доставка в компанії безкоштовна, вироби в процесі транспортування знаходяться в спеціальних упаковках, що гарантує їх збереження.

"АлбаГрупп" допоможе облаштувати будинок, в якому буде комфортно всім членам сім'ї. Співробітники врахують побажання кожного і не забудуть поцікавитися звичками домашніх тварин. Компанія відкриває перед споживачами нескінченний потенціал свіжих рішень для оформлення інтер'єру, організації простору, формує атмосферу, одночасно наділяючи характером клієнта його будинок.

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