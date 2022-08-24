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Актуальна карта війни в Україні від британської розвідки: що змінилося

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Лондон, Середа 24 серпня 2022 13:08
Актуальна карта війни в Україні від британської розвідки: що змінилося Фото: Збройні сили України поки зупинили контрнаступ на півдні (facebook.com/MinistryofDefence)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України поки зупинили контрнаступ на півдні. При цьому російські окупаційні війська продовжують атакувати на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану в Twitter Міністерства оборони Британії.

Актуальна карта війни в Україні від британської розвідки: що змінилося

Згідно з даними британської розвідки, на півдні України поки спостерігається затишшя. Українські війська зупинили наступ, хоча ще вчора британці відображали напрямки українських атак.

Крім того, Міністерство оборони Британії додало на карту розташування Запорізької атомної електростанції, яка зараз знаходиться під окупацією російських військ.

Що стосується наступу Росії, то окупанти намагаються штурмувати позиції ЗСУ на трьох напрямках - у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Також росіяни продовжують наносити ракетні удари по мирних містах України.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, через шість місяців після початку війни становище російської армії погіршується. Росія опинилася в міжнародній ізоляції з похмурими перспективами.

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