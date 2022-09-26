Актуальная карта боевых действий в Украине: что изменилось на фронтах

В понедельник, 26 сентября, вечером наблюдаются незначительные изменения на южном и восточном фронтах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap.

На севере Донецкой области на Лиманском направлении подразделения российских войск больше не контролируют село Карповка. Теперь оно находится в "серой зоне". При этом российские военные смогли продвинуться возле поселка Дробышево. Карповка и Дробышево на карте (скриншот) Также оккупанты незначительно продвинулись на юго-востоке Николаевской области.