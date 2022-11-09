Актуальная карта боев в Украине от британской разведки: что изменилось на фронтах

Украинские бойцы продолжают наступательные операции на юге и востоке страны. Тем временем российские оккупанты пытаются прорваться в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Согласно данным британской разведки, украинское контрнаступление развивается на Херсонском и Луганском направлениях. На юге ВСУ пытаются освободить правые берег Херсона, атакуя противника со стороны Николаевской области, в районе Снигиревки и вдоль правого берега Днепра.

Тем временем на Луганском направлении наступательные дейсвтия украинские бойцы проводят по линии реки Оскол в сторону Сватово и Кременной.

Россияне, в свою очередь, продолжают предпринимать попытки захвата территорий в районе Бахмута.