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Актуальная карта боев в Украине от британской разведки: что изменилось на фронтах

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Среда 09 ноября 2022 14:10
Актуальная карта боев в Украине от британской разведки: что изменилось на фронтах Фото: украинские войска продолжают наступление на Херсонском и Луганском направлениях (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские бойцы продолжают наступательные операции на юге и востоке страны. Тем временем российские оккупанты пытаются прорваться в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Согласно данным британской разведки, украинское контрнаступление развивается на Херсонском и Луганском направлениях. На юге ВСУ пытаются освободить правые берег Херсона, атакуя противника со стороны Николаевской области, в районе Снигиревки и вдоль правого берега Днепра.

Тем временем на Луганском направлении наступательные дейсвтия украинские бойцы проводят по линии реки Оскол в сторону Сватово и Кременной.

Россияне, в свою очередь, продолжают предпринимать попытки захвата территорий в районе Бахмута.

Актуальная карта боев в Украине от британской разведки: что изменилось на фронтах

Напомним, ранее в ГУР Минобороны Украины оценили продолжительность боев за временно оккупированный Херсон. Там заявили, что ВСУ потребуется время, чтобы отбить город.

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