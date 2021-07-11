Акцизні збори енергетиці витрачаються на нецільові напрямки, - Буславець

Кошти від акцизного збору, який сплачують енергогенеруючі компанії мали йти на інвестиційні проекти, проте вони витрачались не за призначенням, тому запровадження акцизного збору для "зеленої" енергетики є абсолютно безпідставним.

"До акцизу була цільова інвестиційна надбавка у вартості електричної енергії, яка повинна була направляти на інвестиційні проекти в Україні. Саме тому, що ця надбавка завжди використовувалася на різні проєкти, зарплати шахтарям. Коли змінили Бюджетний кодекс, зявився акциз і кошти взагалі розчинились в загальному бюджеті і ні про які інвестиційні складові мова взагалі не йшла", - розповіла Буславець.

Вона також зазначила, що держава не виконує свої зобов’язання перед "зеленою" генерацією щодо погашення заборгованості, що було передбачено Меморандумом, підписаним між урядом та інвесторами в галузь ВДЕ. Натомість уряд пропонує ухвалити законопроект 5600, яким запроваджується акциз на "зелену" електроенергію.

"Шляхом проведення перемовин, дуже складних, інвестори пішли на компроміс, враховуючи зобов’язання держави по сплаті боргів, оплаті і таке інше. Ви знаєте всі ці умови, їх багато. Але, на жаль, вони на сьогодні в повному обсязі не виконані, ми не можемо ще додатково вводити певні обмеження, не даючи зрозумілої дорожньої карти, як держава виконає зобов’язання, які були на себе взяті. А я нагадаю, що меморандум було підписаний, він ліг в основу прийнятого закону № 810, якщо я пам’ятаю, і ми повинні його виконати", - наголосила Буславець.