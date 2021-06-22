Акциз на "зелену" енергію буде останньою краплею перед масовими арбітражами проти України, - експерт

Можливе запровадження акцизу у розмірі 3,2% на електроенергію з відновлюваних джерел знижує інвестиційну привабливість сектору відновлюваної енергетики в Україні та дає інвесторам додаткові підстави (на фоні ретроспективного зниження "зелених" тарифів) для подання позовів проти уряду в міжнародні арбітражі.

"Такі несподівані речі негативно впливають на інвестиційний клімат і спонукають інвесторів переглядати свої позиції щодо інвестування, а тих, хто вже інвестував мати додаткові аргументи для того, щоб звертатися в міжнародні арбітражі", - сказав він.

За словами Масевича, можливе запровадження акцизу негативно сприймається інвесторами, особливо на фоні зниження "зеленого" тарифу у липні 2020 року та невиконання урядом умов меморандуму, який був прийнятий у червні минулого року.

"Це знижує інвестиційну привабливість галузі на фоні всієї ситуації з неплатежами за "зелену" енергетику, відсутністю розуміння того, коли буде погашена заборгованість, яка склалася… Меморандум порушується, 80% умов документу не було виконано з боку уряду", - пояснив він, додавши, що в меморандумі не передбачалися додаткові податки і збори на електроенергію в ВДЕ.

"Створюється ще одна підстава для українських та іноземних інвесторів звертатися у міжнародні арбітражі щодо порушення законодавчих умов отримання "зеленого" тарифу в Україні", - зазначив Масевич.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Раніше під час обговорення проекту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проекти.

28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання з виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи.

В арбітражі компанія вимагає від держави повернути їй 10,5 млн євро. За інформацією юристів, до аналогічного позову готується ще 10 компаній.

https://expro.com.ua/novini/akciz-na-zelenu-ee-zniju-nvestklmat-ta-da-pdstavi-dlya-pozovv-proti-ukrani--masevich