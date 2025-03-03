Акции оборонных компаний Европы взлетели на фоне планов по вооружению Украины

Акции Rheinmetall подскочили на 8,9%, Saab выросли на 11%, а Dassault Aviation прибавили 15%. Корзина европейских оборонных акций Goldman Sachs выросла на 16% до нового рекорда, увеличив свой годовой прирост до 63%.

Великобритания и Франция пытаются создать то, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал "коалицией желающих" для участия в миротворческих силах и помощи Киеву для прочности любого мира. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС должен выделить 200 млрд евро на повышение обороноспособности.

Перспектива резкого увеличения расходов на оборону в европейских странах привела к росту акций компаний, работающих в этом секторе. Rheinmetall, один из крупнейших в Европе поставщиков материалов для сухопутных войск, уже прибавил 67% в этом году и вырос более чем на 800% с начала войны три года назад.

Винсент Джувинс, глобальный рыночный стратег JPMorgan Asset Management, заявил, что расходы на государственную оборону резко возрастут в ближайшие годы, даже если в Украине будет перемирие в 2025 году.

"Ощущается широкий консенсус относительно того, что Европа должна взять свое будущее в собственные руки, и что грядут большие военные расходы", - сказал он.

Перспективы роста

Европейские акции в этом году демонстрируют сильный рост, опережая американские. В феврале Stoxx Europe 600 увеличил свое преимущество над S&P 500 с конца ноября. Европейский бенчмарк опередил своего американского аналога на 10 процентных пунктов за три месяца. Перспектива мира в Украине стала одним из драйверов ралли.

Чарльз Вудберн, генеральный директор компании BAE Systems, крупнейшего производителя оружия в Европе, заявил в прошлом месяце, что расходы на оборону за последний год продолжали расти.

Британский подрядчик в сфере аэрокосмической и оборонной промышленности заявил, что план Великобритании по увеличению военного бюджета поддержит ее основные программы по строительству подводных лодок и фрегатов, и что у нее есть все возможности получить выгоду от продажи оружия членам НАТО.

"У нас есть значительные возможности для роста, и мы по-прежнему сосредоточены на последовательной реализации нашей долгосрочной стратегии, направленной на обеспечение роста валового дохода, увеличение маржи и надежную генерацию денежных средств", - сказал Вудберн.

Один из вопросов, волнующих инвесторов, заключается в том, достаточно ли у оборонных компаний региона мощностей для наращивания производства. Даже в случае мирного соглашения не хватает промышленной пропускной способности, а это значит, что книги заказов останутся полными на долгие годы.