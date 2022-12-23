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Акции облэнерго подсанкционных владельцев передадут государству, - Шурма

Фото: заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Акции облэнерго, которые принадлежат лицам, попавшим под санкции, будут переданы в новую государственную компанию "Украинские распределительные сети". Она же будет управлять и государственными облэнерго.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал замглавы Офиса президента Ростислав Шурма.

"Что касается "Украинских распределительных сетей" - это решение энергетического блока правительства. Это станет ярким примером того, как правильно структурировать управление профильными компаниями", - сказал он.

По его словам, когда пакеты акций облэнерго, которые есть в собственности государства, будут структурированы в профессиональный холдинг, профессиональную управляющую компанию, можно будет повысить качество управления и работы этих компаний.

"Безусловно, туда будут переданы пакеты всех шести государственных облэнерго. Есть список облэнерго, которые находятся в собственности подсанкционных лиц, по которым будет запущена процедура конфискации в соответствии с законодательством. После того, как она будет завершена, абсолютно логично, что эти пакеты акций тоже будут переданы в управление этого холдинга. По мере того, как будет реализовываться закон о применении санкций, возможно количество этих предприятий будет увеличиваться",- сообщил Шурма

При этом замглавы Офиса президента отказался называть облэнерго, которые будут переданы в "Украинские распределительные сети" сославшись на закон об особенностях применения санкций, предусматривающий, что есть особый вид санкций в виде конфискации активов, применяемый к подсанкционным лицам.

"Могу лишь сказать, что среди попавшей под данный вид санкций собственности есть в том числе пакеты акций облэнерго", - сказал Шурма.

Напомним 29 ноября 2022 года Кабинет министров создал государственное АО "Украинские распределительные сети". Компания будет подчиняться Министерству энергетики и управлять государственными операторами систем передачи.

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