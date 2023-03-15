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Акции крупнейших европейских банков резко снизились из-за проблем Credit Suisse

Фото: акции Credit Suisse подешевели на 20% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Акции европейских банков снова упали в среду, 15 марта, так как стоимость Credit Suisse снизилась до нового рекордного минимума, после того, как крупнейший акционер кредитора заявил, что не может увеличить свою долю выше 10%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Акции Credit Suisse впервые опустились ниже 2 швейцарских франков после того, как Национальный банк Саудовской Аравии заявил, что не может владеть более 10% акций банка из-за проблем с регулированием.

Акции Credit Suisse упали более чем на 22%. Торговля акциями несколько раз останавливалась оператором фондовой биржи, поскольку объемы резко возросли, а акции резко упали.

"Мы переходим от проблем американских банков к проблемам европейских банков, в первую очередь Credit Suisse", - сказал Карло Франчини, глава отдела институциональных клиентов Banca Ifigest в Милане.

По его словам, это тянет вниз весь банковский сектор в Европе. "Я считаю, что кризис Credit Suisse можно разрешить, и банку не дадут разориться", - сказал Франчини.

Индекс акций европейских банков снизился на 5%, достигнув самого низкого уровня с 4 января. Индекс потерял 13% в цене с прошлой среды, что стало самым большим падением за неделю после вторжения России в Украину в феврале прошлого года.

Акции швейцарского банка UBS упали на 6,8%. Акции французских банков BNP Paribas и Societe Generale упали на 8,7% и 9,5% соответственно.

Испанский банк Banco de Sabadell и немецкий Commerzbank подешевели на 6,5-7,5%.

Напомним, акции банков падают после того, как крах банка Silicon Valley вызвал опасения нового финансового кризиса.

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