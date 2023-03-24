Акции Deutsche Bank падают, усиливая опасения по поводу стабильности банков Европы

Акции Deutsche Bank падают третий день подряд после резкого скачка стоимости страхования от риска дефолта, что усилило опасения по поводу общей стабильности банков Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Акции Deutsche Bank, которые в этом месяце потеряли пятую часть своей стоимости, в пятницу, 24 марта, упали на 5,5% до 8,843 евро, что недалеко от пятимесячного минимума понедельника.

Накануне акции упали 3,2% ниже, в то время как банковские свопы кредитного дефолта (CDS) - форма страхования держателей облигаций - подскочили со 142 б.п. до 173 базисных пунктов. Это самый большой однодневный рост CDS Deutsche Bank за всю историю наблюдений.

Тем временем наблюдается распродажа и некоторых облигации Deutsche Bank. Его 7,5-процентные дополнительные долларовые облигации первого уровня (AT1) упали до 74,716 цента за доллар, подняв доходность до 22,87%. Эта доходность вдвое больше, чем всего две недели назад.

AT1, выпущенные банками, оказались под давлением, поскольку Credit Suisse был вынужден списать свои AT1 на 17 млрд долларов в рамках принудительного поглощения UBS в выходные.

На прошлой неделе европейским банкам пришлось нелегко из-за событий в Credit Suisse и проблему среди региональных банков США, что усилило опасения по поводу состояния глобального банковского сектора.

Индекс европейских банков STOXX 600, в который не входят акции Credit Suisse и UBS, продемонстрировал одну из самых волатильных недель торгов за год. В итоге индекс упал на 2,1%, а месячное снижение составило 17%.

Облигации AT1 считаются довольно рискованной формой долга, который часто дает более высокую доходность. Они были созданы после финансового кризиса 2008 года, чтобы снять риски с налогоплательщиков и поддержать банки.