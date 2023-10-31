Акции больше не в фаворе у инвесторов, а НБУ меняет дизайн монетарной политики

На прошлой неделе на рынках снова преобладали минорные настроения. Главной жертвой этих настроений стал сегмент акций, и ведущие мировые индексы сегмента продолжили терять в стоимости. Американские S&P 500 и Nasdaq Composite упали на 2,5% и 2,6% соответственно, готовясь завершить падением уже третий месяц подряд.

Казалось бы, новостной фон не должен привести к такому результату. Финансовые отчеты корпораций, один из ключевых факторов для акций, выглядят в целом очень приличными. Сейчас набирает темп сезон отчетности за третий квартал, и по состоянию на пятницу из половины уже отчитавшихся компаний 78% показали результаты лучше ожидаемых. Впрочем, внимание рынков было приковано к остальным. Соответственно, и реакция на разочаровавшие отчеты была сильнее. Неудовлетворительные результаты сегмента облачных услуг Google привели не только к обвалу акций материнской компании Alphabet на 9,5% за день, но и к общему мощному давлению на американские фондовые индексы. В то же время, успешный отчет компании Microsoft дал ее акциям рост на 3,1% в день публикации, но он сошел на нет уже следующей торговой сессии. Инвесторов также больше волновали не столько прошедшая деятельность компаний, сколько оценки их менеджмента относительно ближайших перспектив. Лучшие прогнозы финансовые результаты бывшей Facebook, нынешней Meta Platforms, не спасли ее акции от падения почти на 4% за день, после этого руководство ухудшило оценки деятельности в четвертом квартале.

Неплохо обстоят дела на экономическом фронте. Американский ВВП выдал "на гора" рост за прошлый квартал на 4,9% в годовом исчислении, что значительно превзошло прогнозы экономистов. Общая деловая активность в США в октябре опять оказалась неожиданно высокой. Однако рынки сейчас волнует больше не устойчивость американской экономики, а то, как на это отреагирует ФРС, которая решительно настроена обуздать инфляцию. Оживленный экономический рост позволяет центральному банку дольше держать ставки высокими или даже дальше их повышать. Поэтому для инвесторов еще раз хорошие экономические новости превратились в неутешительные.

Стоит отметить, что на долговых рынках инвесторы чувствовали себя более спокойно. Главный индикатор - доходности американских казначейских облигаций, сползшие вниз на 8 б.п. для десятилетних и на 7 б.п. для двухлетних бумаг. За ними пошли вниз доходности еврооблигаций развивающихся стран и соответствующий индекс EMBI вырос почти на 1%. На сырьевых рынках инвесторы ликовали солидному китайскому спросу на металлы, цены на которые поднялись за неделю на 3-4%.

Несмотря на то что главные фондовые индексы упали с июля более чем на 10%, что соответствует популярному среди трейдеров определению рыночной коррекции, акции остаются не в фаворе у инвесторов. Это имеет смысл ввиду того, что доходности менее рисковых трехмесячных казначейских облигаций США сейчас составляют 5,45% выше доходности индекса S&P 500, которая определяется как отношение суммы доходов компаний индекса к суммарной рыночной капитализации. Это также имеет смысл, принимая во внимание многочисленные вызовы для рынков, от войн в Украине и на Ближнем Востоке, до возможной рецессии, вызванной высокими ставками. Согласно анализу Bloomberg, это уже привело к тому, что позиции в акциях инвесторов всех категорий достигли самых низких уровней за год. Впрочем, как считают некоторые наблюдатели, это уже делает акции интересным объектом для инвестирования.

Ценовые тренды на глобальных долговых рынках способствовали и украинским еврооблигациям, за прошлую неделю подорожавшим в среднем на 3%, до 24-31 центов за доллар. ВВП-варранты подорожали на 1%, с котировками на уровне примерно 21 цент за доллар условного номинала.

Валютный рынок остается под контролем НБУ и постепенно привыкает к новым правилам. Меньшей стала и потребность в интервенциях НБУ, уменьшившихся по сравнению с прошлой неделей на 8% до 676 млн долларов. Наличный курс гривны в системно важных банках за прошлую неделю усилился примерно на 0,1% до 37,3-38,0 грн/доллар.

Главным же событием на украинском финансовом рынке стало неожиданное снижение Нацбанком учетной ставки сразу на 4 п.п., с 20% до 16%. В то же время процентные ставки по депозитным сертификатам и кредитам рефинансирования остались без изменений. Таким образом, например, трехмесячная ставка по депозитным сертификатам теперь имеет премию в 4 п.п. к учетной ставке. Следовательно, процентные ставки, по которым коммерческие банки могут занимать или размещать свою ликвидность, не изменились. В то же время Министерство финансов выигрывает от таких изменений, поскольку купон по военным облигациям в портфеле НБУ на сумму 280 млрд гривен исчисляется на основе учетной ставки. Ее понижение означает меньшие затраты на обслуживание этого долга для правительства в будущем.