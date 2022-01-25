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Акція ФОПів у Києві: протестувальники намагаються прорватися до парламенту

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Київ, Вівторок 25 січня 2022 15:08
Акція ФОПів у Києві: протестувальники намагаються прорватися до парламенту Фото: протестувальники під парламентом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

У центральній частині Києва проходить акція ФОПів. Демонстранти намагаються прорватися в будівлю парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Під стінами парламенту проходить акція протесту. Протестувальники намагаються прорватися в будівлю Верховної Ради. Їх стримують правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві заблоковано весь урядовий портал через акцію SaveФОП. Мітингувальники вимагають збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Зокрема, підприємці вимагають прийняття законопроектів №3853-1 та №3993, а також скасувати вимогу використання програмних РРО (касових апаратів) фізичними особами-підприємцями.

Біля будівлі парламенту зібралися вже сотні мітингувальників. Вранці організатори акції встановили сцену.

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