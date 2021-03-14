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Акція Black Lives Matter в Бельгії: поліція застосувала сльозогінний газ

Новость на русском → Бельгія, Неділя 14 березня 2021 03:10
Акція Black Lives Matter в Бельгії: поліція застосувала сльозогінний газ Фото: протест (pexels)
Автор: Даша Харченко

У місті Льєжі, Бельгія, пройшла акція протесту Black Lives Matter. Для розгону учасників поліція застосувала сльозогінний газ і водомети.

Про це повідомляє телеканал RTBF.

Акція розпочалася в центрі міста. Причиною неї стало відео, яке з'явилося в інтернеті, на якому співробітники поліції жорстко затримують дівчину африканського походження.

Повідомляється, що спочатку акція мала мирний характер, але потім деякі учасники демонстрації почали кидати каміння в поліцію, після чого почалися заворушення.

В результаті заворушень постраждали близько 10 працівників поліції. Деякі з них були госпіталізовані. Акція протесту завершилася розгоном демонстрантів за допомогою сльозогінного газу і водометів. Про постраждалих серед протестуючих не повідомляється.

Масові демонстрації в США спалахнули 25 травня після смерті афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі, якого затримала поліція.

Після цього протести пройшли по всьому світу.

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