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Акціонери Twitter подали в суд на Маска за маніпулювання цінами при покупці компанії

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США, П'ятниця 27 травня 2022 13:38
Акціонери Twitter подали в суд на Маска за маніпулювання цінами при покупці компанії Фото: Ілон Маск постане перед судом за маніпулювання при покупці Twitter (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Акціонери Twitter Inc подали в суд на мільярдера Ілона Маска. Інвестори стверджують, що він маніпулював ціною акцій компанії в бік зниження при покупці соцмережі за 44 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Інвестори заявили, що Маск заощадив собі 156 млн доларів, не повідомивши, що до 14 березня він придбав більше 5% акцій Twitter.

Вони також назвали Twitter як відповідача, стверджуючи, що компанія була зобов'язана розслідувати поведінку Маска, хоча вони не вимагають від фірми відшкодування збитку.

Інвестори заявили, що Маск продовжував купувати акції після цього і врешті-решт повідомив на початку квітня, що йому належить 9,2% компанії.

"Затримуючи розкриття інформації про свою частку в Twitter, Маск маніпулював ринком і купив акції Twitter за штучно заниженою ціною", - заявили інвестори.

Акціонери заявили, що нещодавнє падіння акцій Tesla поставило можливість Маска фінансувати придбання Twitter в "серйозну небезпеку", оскільки він заклав свої акції в якості застави для забезпечення кредитів, необхідних йому для покупки компанії.

Нагадаємо, 25 квітня Ілон Маск придбав Twitter за 44 млрд доларів. Тоді підприємець зазначив, що ця соцмережа є "цифровою міською площею, де обговорюються питання, життєво важливі для майбутнього людства".

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Илон Маск Twitter
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