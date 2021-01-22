Акціонери "Мотор Січі" змінюють топ-менеджмент, оголошено конкурс на більше десятка вакансій

Акціонери "Мотор Січі" оголосили відкритий конкурсний відбір на позиції топ-менеджерів.

Про це повідомляється на спеціальному сайті загальних зборів акціонерів компанії, яке призначено на 31 січня.

Всього заявлено 11 позицій для претендентів на позиції топ-менеджерів українського виробника авіаційних двигунів.

Зокрема, підприємству потрібні директор з розвитку та інвестицій (включаючи розвиток продукції), директор з маркетингу і торгівлі, директор з виробництва, директор з якості і сертифікації, директор з закупівель і логістики, директор з інфраструктурі та будівництва (включаючи функції головного інженера), директор з економіки та фінансів, директор з корпоративних прав і правових питань, директор з безпеки, директор з соціального розвитку та зв'язків з громадськістю, директор по персоналу.

Від претендентів, крім досвіду роботи понад 15 років і бажаної академічної освіти у сфері авіації, менеджменту, права та інших галузей бізнесу, також потрібні бездоганна ділова репутація, відсутність судимостей за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, досвід співпраці з партнерами у сфері промисловості, а також знання іноземних мов для спілкування на професійні теми.

Такі вимоги до претендентів припускають, що представники нинішнього директорату ПАТ "Мотор Січ"не зможуть претендувати на зайняття цих посад. Таким чином акціонери компанії пропонують перспективу кар'єрного просування для діючих і колишніх менеджерів "Мотор Січ" середньої ланки.

Якщо кандидати цієї категорії будуть відповідати критеріям бездоганної репутації і іншим, вони отримають переваги при відборі претендентів. Переваги отримають також і здобувачі, які мають досвід роботи на керівних посадах на підприємствах авіаційної галузі та відповідають критеріям в оголошенні про проведення кадрового конкурсу.

Організатори конкурсного огляду гарантують конфіденційність всім його учасникам.

Детальний перелік вакансій, контрактні дані і документи, необхідні для прийняття участі в конкурсі на зайняття керівних посад у ПАТ "Мотор Січ" також можна знайти на сайтах з працевлаштування hh.ua і rabota.ua.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, строк повноважень наглядової ради ПАТ "Мотор Січ", обраної 30 березня 2017 року закінчився 30 березня 2020 року.

Упродовж всього часу з моменту закінчення строку повноважень наглядової ради ПАТ "Мотор Січ" ігнорував звернення акціонерів про проведення загальних зборів для призначення нових легітимних органів управління.

Такі дії наглядової ради компанії стали приводом для звинувачень на адресу екс-власника компанії В'ячеслава Богуслаєва рейдерське захоплення підприємства, яким він фактично керує через підконтрольний менеджмент упродовж декількох років після продажу контрольного пакету акцій заводу групі китайських інвесторів.

Для заміни нинішнього менеджменту ПАТ "Мотор Січ" на легітимний і ефективний акціонери компанії проведуть збори 31 січня 2021 р. До нинішнього часу понад 80% акціонерів ПАТ "Мотор Січ" підтримали проведення позачергових загальних зборів 31 січня поточного року.

Крім цього, акціонери "Мотор Січі" просять суд допомогти змінити нелегітимну наглядову раду підприємства. Відповідне засідання Господарського суду Запорізької області заплановано на 25 січня 2021 року.

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