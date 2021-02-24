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Акції за Стерненка в Києві: поліція відпустила всіх затриманих

Автор: Даша Харченко

На акції біля Офісу президента в Києві в підтримку активіста Сергія Стерненка затримали 24 особи. Поліція вже підпустила їх.

Про це повідомили в поліції.

Зазначається, що участь в протесті взяли понад 2000 осіб.

"24 активних учасників акції доставляли до управлінь поліції. У них відібрали пояснення і відпустили", - заявили в поліції.

У Києві на акції в підтримку Сергія Стерненка сьогодні ввечері під Офісом президента спалахнули сутички між демонстрантами і правоохоронцями. З'явилися повідомлення про потерпілих та затриманих.

Сьогодні в Одесі оголосили вирок активісту Сергію Стерненко, засудивши його до 7 років позбавлення волі.

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Новини України КиївСергій Стерненко
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