Акції за Стерненка в Києві: поліція відпустила всіх затриманих

На акції біля Офісу президента в Києві в підтримку активіста Сергія Стерненка затримали 24 особи. Поліція вже підпустила їх.

Про це повідомили в поліції.

"24 активних учасників акції доставляли до управлінь поліції. У них відібрали пояснення і відпустили", - заявили в поліції.

У Києві на акції в підтримку Сергія Стерненка сьогодні ввечері під Офісом президента спалахнули сутички між демонстрантами і правоохоронцями. З'явилися повідомлення про потерпілих та затриманих.

Сьогодні в Одесі оголосили вирок активісту Сергію Стерненко, засудивши його до 7 років позбавлення волі.