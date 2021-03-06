На акції у Києві вимагають повернути Гостиний двір у власність громади міста

"Де план робіт по ревіталізації Гостиного Двору?! У киян уривається терпець. В самому історичному центрі з вини бездіяльного уряду - величезна руїна, пам’ятник корупції та неспроможності української держави. Кияни на сьогодні позбавлені права самостійно порятувати Гостиний (пам’ятку національного значення) від руйнування, бо уряд віддав цю будівлю рейдерам, котрі зараз її руйнують. Чому досі Гостиний двір зайнято рейдерами?!" – зазначається на сторінці.

Під час акції наголошувалося, що через бюрократичну тяганину центральних органів влади затягується оновлення Гостиного двору, тоді як київська міська влада давно могла б відреставрувати пам’ятку.

"Вимагаємо: 1. Прогнати рейдерів з державної власності. 2. Негайно розпочати процес відновлення Гостиного, надати проектну документацію і розпочати роботи. 3. Сприяти створенню в Гостиному дворі громадського простору - центру самоврядування киян, а також музейних, освітніх та культурних закладів", - зазначається у вимогах на сторінці події.