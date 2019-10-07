Акції Freedom Holding Corp будуть котируватися на американській біржі NASDAQ

На американській біржі NASDAQ почнуться торги акціями Freedom Holding Corp, частиною якого є один з найактивніших учасників вітчизняного фондового ринку - ТОВ "Фрідом Фінанс Україна". Торги стартують 15 жовтня 2019, повідомив СЕО компанії Тимур Турлов в інтерв'ю Investory News.

Отримавши нові фінансові можливості, компанія планує стати найбільшим роздрібним дилером ринку державних облігацій. Щоб українці, які замислюються про вигідне вкладення своїх коштів, розглядали державні папери, як мінімум одночасно з банківськими депозитами. Тому що це надійніше і прибутковіше, принаймні в поточний момент часу, пояснює Турлов.

"Для нас це дуже великий і важливий знак якості, якими не володіє жоден з наших конкурентів на ринку цінних паперів. По-перше, це означає постійний доступ до капіталу. По-друге, ми пройшли величезний комплаєнс від найжорсткіших регуляторів світу, отримали рейтинги міжнародних рейтингових агентств. Упевнений, це дозволить нам залучити клієнтів, яким потрібен респектабельний і надійний фінансовий посередник, якому вони зможуть довіряти свої дії. Цей крок має допомогти нам закріпити позиції, дати ресурси для розвитку бізнесу, в тому числі, в Україні, а також забезпечити наших клієнтів додатковим комфортом", - вважає Турлов.

Також компанія має плани побудувати повноцінний інвестицій банк - щоб надавати повний спектр банківських послуг, в тому числі і людям, які хочуть інвестувати в цінні папери, повідомив СЕО компанії.

ТОВ "Фрідом Фінанс Україна" - професійний учасник фондового ринку, торговець цінними паперами депозитарна установа. Компанія входить в ТОП-5 торговців на фондовому ринку України. На початок 2019 має 12 філій, штат - понад 100 людей.

ТОВ "Фрідом Фінанс УКРАЇНА" є частиною Freedom Holding Corp (USA). Акції Freedom Holding Corp лістинговані на біржі ОТС QX Best Market в США.