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Активность российских ВРГ на северной границе существенно уменьшилась, - ГПСУ

13:15 01.11.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Активность российских ВРГ на северной границе существенно уменьшилась, - ГПСУ Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter.org.ua)
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Активность российских диверсионно-разведывательных групп на северной границе Украины существенно снизилась.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона.

Демченко отметил, что российские диверсионно-разведывательные группы пытаются проникать на украинскую территорию, чтобы разведать строительство обороны, атаковать позиции украинских защитников и минировать местность.

"За последний период активность в целом работы российских диверсионно-разведывательных групп существенно уменьшилась, но за последнее время и в пределах Черниговщины, Сумщины они в определенный период обладали такой активностью", - рассказал он.

Спикер также отметил, что ранее россияне пытались использовать проникновение диверсионных групп для информационных операций, в частности заявляли о якобы захвате территорий или установлении контроля над ними.

Как пример, Демченко привел случаи на Черниговщине, когда российские диверсанты заходили на украинскую территорию и устанавливали там флаг, выдавая это за военную победу.

Напомним, в октябре российские диверсионно-разведывательные группы активизировались на приграничных Сумской и Черниговской областях.

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