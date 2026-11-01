Активность российских ВРГ на северной границе существенно уменьшилась, - ГПСУ

Как сообщает РБК-Украина , об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона.

Демченко отметил, что российские диверсионно-разведывательные группы пытаются проникать на украинскую территорию, чтобы разведать строительство обороны, атаковать позиции украинских защитников и минировать местность.

"За последний период активность в целом работы российских диверсионно-разведывательных групп существенно уменьшилась, но за последнее время и в пределах Черниговщины, Сумщины они в определенный период обладали такой активностью", - рассказал он.

Спикер также отметил, что ранее россияне пытались использовать проникновение диверсионных групп для информационных операций, в частности заявляли о якобы захвате территорий или установлении контроля над ними.

Как пример, Демченко привел случаи на Черниговщине, когда российские диверсанты заходили на украинскую территорию и устанавливали там флаг, выдавая это за военную победу.