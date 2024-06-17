Активизировались по двум направлениям: Генштаб назвал самые горячие точки фронта за сегодня

По данным Генштаба, больше всего боев на это время суток произошло на Покровском направлении, также Россия активизировалась на Харьковском направлении. Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 89.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении продолжается три боестолкновения в районе Волчанска. Всего сегодня здесь и возле Липцов зафиксировано девять вражеских атак. По предварительной информации, оккупанты сегодня потеряли 111 человек живой силы. Также наши военные уничтожили танк, боевую бронированную машину и 23 БПЛА противника.

Напряженной остается ситуация на Покровском направлении. С начала суток здесь насчитывается уже 37 боевых столкновений. Силы обороны Украины успешно отбили 22 штурмовых действия российских захватчиков. Еще 15 боев продолжаются. Ситуация контролируется. Враг несет значительные потери, особенно в живой силе, - в настоящее время известно о 290 мертвых и раненых оккупантов. Подсчет продолжается.

Пять раз за эти сутки российские захватчики пытались атаковать наши позиции на Времовском направлении. Продолжаются боевые действия вблизи Старомайорского, Водяного и Урожайного.

На остальных направлениях - без особых изменений.

Ситуация на фронте

С начала повторного мая российские войска пытаются продвинуться под Харьковом, в частности захватить Волчанск. Кроме этого, россияне продолжают наступление в Донецкой области.

Как рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, украинские войска на фронте совершают свои контратакующие действия.

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