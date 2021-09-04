Активісти вимагають відставки Ткаченка через пожежу в костелі Святого Миколая

Після пожежі у костелі Святого Миколая міністр культури Олександр Ткаченко має піти у відставку. Костел знаходиться на балансі Мінкульту, а з таким управлінням в Києві скоро не залишиться пам’яток культури.

"Знаєте, що спільного між палаючим костелом Святого Миколая, київським цирком на площі Перемоги та розруйнованим Гостинним двором на Контрактовій? Всі вони знаходяться на балансі Міністерства культури. За все, що відбувається всередині цих будівель (а там відбуваються жахливі речі, і пожежа - лише яскрава вершина айсбергу), відповідало і відповідає саме це міністерство. Раджу подумати, чи не варто звільнити місце міністра культури для більш компетентного та рішучого керівника. А то у нас в Києві скоро заклади культури під управлінням міністерства закінчаться", - написав Луценко.

Громадський активіст висловлює впевненість, що костел Святого Миколая потрібно рятувати від "управління" міністерства, оскільки пожежа - результат халатності держави.

"Варто передати [костел] католицькій громаді столиці, котра бореться за нього десятиліттями. Саботаж Мінкульту має закінчитися, бо приводить до того, що відповідальна за збереження пам‘ятки держава в особі міністерства не може його зберегти", - вважає Луценко.

Фото: наслідки пожежі в костелі (facebook.com/DSNSKyiv)

Також, на його думку, варто передати на баланс інших структур Київський цирк та Гостиний двір.

"Напівмертвий цирк потрібно передати Києву. Та нарешті об’єднати в одну концепцію з Київською муніципальною академією естрадного та циркового мистецтва. Мій улюблений Гостиний двір. Або негайно виділити кошти на його відновлення, або піти назустріч вимогам УСІХ фракцій Київради, котрі представляють громаду міста (в тому числі і вимогам фракції "Слуги народу" в КМР). І, врешті, передати стражденну будівлю на баланс міста, щоб почалась її довгождана реставрація, з урахуванням бачення громади міста та Подолу", - зазначає Луценко.