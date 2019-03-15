Активісти підтримали позицію Порошенка щодо енергонезалежності від Росії

За останні роки у цьому напрямку було зроблено чимало, вважають активісти

Активисты и представители общественных организаций, которые присоединились к инициативе #Команда_Порошенка, поддержали позицию президента Украины Петра Порошенко по обеспечению энергонезависимости Украины от России. Об этом они сообщили во время пресс-конференции "Энергетическая независимость Украины как основа национальной безопасности".

"Прежде всего я хочу подчеркнуть, что обретение энергонезависимости Украины – это еще один настоящий шаг "прочь от Москвы". И за последние годы в этом направлении сделано достаточно много. Благодаря настойчивости президента Порошенко Украина наконец смогла отказаться от российского газа, который почти все годы независимости фактически был одним из основных инструментов влияния и давления на нашу страну. Мы соскочили с этой газовой иглы", – отметила президент Молодежного центра Атлантического совета Украины Оксана Григорьева.

Она отметила, что Россия неоднократно манипулировала этим вопросом и пригрозила вообще прекратить поставки газа в нашу страну и разные правительства и президенты "танцевали под эту дудку Москвы".

"Но Петр Порошенко прекратил эту практику и лишил Кремль возможности вмешиваться в наши внутренние дела. Это большая заслуга Петра Порошенко. Именно при каденции действующего президента наша страна смогла отказаться от российского газа и заключить контракты на поставки топлива с надежными европейскими странами", – заявила Григорьева.

По словам общественного деятеля Федора Губенкова, еще одним аспектом энергонезависимости Украины является энергоэффективность.

"Надо уделять больше внимания утеплению домов и модернизации систем отопления. Все это поможет сэкономить 3,5 млрд долларов в год. Это уже компетенция органов местной власти, однако президент Порошенко держит на контроле этот вопрос", – рассказал Губенков.

Он также считает, что развитие альтернативной энергетики в Украине сделает страну более независимой от поставок энергоресурсов. И это еще одно важное направление, над которым тоже работает Порошенко.

"Для этого президент проводит масштабную работу по привлечению международных инвестиций в эту сферу. На экономическом форуме в Давосе президент Порошенко подписал инвестиционное соглашение на строительство крупнейшей ветровой электростанции в Европе. Бюджет этой сделки – 400 млн евро, и это крупнейший инвестиционный проект в Украине с 2014 года", – считает общественный деятель Руслан Синегуб.

Кроме того, заявил активист, широкое внедрение возобновляемой энергетики поможет реально снизить тарифы для населения, ведь зеленая энергия стоит значительно дешевле.

"Пока популисты рассказывают со своих трибун, что снизят тарифы в 3-4-5 раз, под руководством Порошенко в стране уже происходит революция в энергетической сфере, внедряются современные энергетические проекты, привлекаются инвестиции, которые усиливают энергобезопасность страны. В этом и есть существенная разница между пустыми словами и реальными делами. И я уверен, что нам надо сделать все, чтобы страну не свернули с этого пути", – подытожил Синегуб.