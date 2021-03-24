Активісти пояснили важливість прийняття комплексного антитютюнового законопроекту 4358

"Ми знаємо, що 90% всіх курців починають курити у віці до 18 років. Саме тому цей проект передбачає збільшення медичних попереджень, щоб були великі реалістичні зображення хвороб. Адже зараз - це картинки ще з 2012 року. Цей законопроект передбачає заборону ароматизаторів у тютюнових виборах. У нас на ринку для дітей це все присутнє. Важлива норма законопроекту, це заборона викладки сигарет у точках продажу, бо зараз будь-де можна побачити викладку сигарет з яскравими зображеннями", - пояснила Оліфер.

Водночас за її словами, законопроект вже втретє допрацьовується комітетом з питань здоров'я нації. Тоді як ще у 2020 році документ був підтриманий Офісом президента та іншими ключовими стейкхолдерами.

Оліфер наголошує: норми, які пропонує цей документ, відповідають європейській практиці. Щобільше, 87% українців, згідно з дослідження КМІС, підтримують законодавчі заходи із боротьби з тютюнокурінням.

"Народні депутати повинні розуміти, що запит є", - резюмувала вона.