Активісті звинувачують Комарницького, Зубика та Кучера у тиску через незаконні забудови

Представники громадських організацій, які борються проти незаконних забудов у Києві, заявили про тиск з боку "будівельної мафії", зокрема - забудовників Володимира Зубика, Сергія Кучера та Дениса Комарницького.

Про це вони розповіли під час прес-конференції в "Інтерфакс-Україна".

Так, за словами голови ГО "Стоп свавіллю" Сергія Северина, проти них запустили кампанію з дискредитації, створивши фейкову організацію з ідентичною символікою. Северин продемонстрував відео, на якому порівнюються акції їх ГО та фейкової організації.

"Наші акції ми завжди проводимо офіційно, інформуючи про них місцеву владу. Вони тривають по декілька годин, ми спілкуємося з людьми, надаємо слово іншим людям, кому є що додати, передаємо наші звернення до тих органів, біля яких проводимо захід", - додав Северин.

Своєю чергою, депутат Київради Ігор Мірошниченко розповів, хто саме стоїть за спробами дискредитувати активістів.

"За нашою інформацією, цей дискредитаційний ролик замовляла компанія “Інтергал Буд", яку представляє президент Володимир Зубик, у змові з іншими представниками будівельної мафії. І очолює цю мафію “смотрящий” Денис Комарницький, який сьогодні просуває Миколу Тищенка у мери Києва. А також, за нашими даними, до цієї схеми причетний колишній очільник київської ДАБІ Сергій Кучер", - повідомив Мірошниченко.

Своєю чергою, голова "Стоп свавіллю" зазначив, що через карантин та недолугу реформу будівельної сфери активно поновилися незаконні забудови. Він перерахував конкретні об’єкти: ЖК Edeldorf, яке Edelburg Development, котра належить згаданому Сергію Кучеру по вул. Старонаводницькій, 42-44, об’єкт "Інтергал Буду" ЖК CITY HUB по вул. Кудряшова, 10, ЖК "Академ Квартал" за адресою пров. Приладний, 10 цієї ж компанії та інші.

"На сьогодні крім сил громади, крім місцевих мешканців та активістів ніхто не може зупинити незаконні будівництва. І коли забудовникам немає чим відповісти, вони переходять на такі замовні матеріали проти нас. Бо єдине, що їм залишилось - це дискредитувати громадськість, щоби в них розв’язалися руки", - заявив Северин.

Він пообіцяв, що попри нападки з боку будівельної мафії в особах Зубика, Кучера та Комарницького, активісти продовжуватимуть боротися з незаконними забудовами.

"Наша боротьба не закінчується - вона тільки починається. Ми доб’ємося, щоб незаконні будівництва були зупинені. Хочете будувати - будуйте відповідно до закону та дозвільних документів", - сказав Северин.

Водночас, Мірошниченко додав, що вони будуть продовжувати воювати проти незаконних забудов. "Кожен наш протест підкріплений документами, відповідями контролюючих органів, і нам нема за що виправдовуватись”, - резюмував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на землях, які знаходяться в розпорядженні Міністерства внутрішніх справ, ведуться незаконні будівництва, і якщо їх не зупинити може повторитися ситуація на кшталт "Укрбуду" з недобудовами та обдуреними інвесторами.