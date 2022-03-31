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Активісти Greenpeace заблокували два танкери з російською нафтою біля берегів Данії

Фото: танкери з російською нафтою заблоковані в Данії (tv2nord.dk)
Автор: Олександр Білоус

Активісти Greenpeace заблокували два нафтових танкери біля узбережжя Данії для перевезення 100 тис.тонн російської нафти. За заявою організації, було спробою зупинити фінансування російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На байдарках і надувних човнах активісти встали між нафтовими танкерами Seaoath і Pertamina Prime недалеко від Фредеріксхавна, Данія, перешкоджаючи перекачуванню нафти з корабля на корабель.

За даними Greenpeace і Refinitiv, судно Seaoath прибуло з Росії зі 100 тисячам тонн сирої нафти марки Urals і намагалося переправити нафту на більший танкер Pertamina Prime.

Трейдер Trafigura підтвердив, що вони зафрахтували танкер Seaoath.

Європейський союз і його союзники ввели серйозні санкції проти Росії, включаючи заморожування активів її центрального банку. У той час як Сполучені Штати і Великобританія зробили кроки щодо заборони імпорту російської нафти, ЄС, який в значній мірі залежить від російських енергоносіїв, не ввів санкції щодо російської нафти і природного газу.

Грінпіс заявив, що відстежив 299 танкерів з нафтою і газом з Росії з початку вторгнення Кремля в Україну 24 лютого. З них 132 прямували до Європи.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Нафта