Активісти Greenpeace заблокували два танкери з російською нафтою біля берегів Данії

На байдарках і надувних човнах активісти встали між нафтовими танкерами Seaoath і Pertamina Prime недалеко від Фредеріксхавна, Данія, перешкоджаючи перекачуванню нафти з корабля на корабель.

За даними Greenpeace і Refinitiv, судно Seaoath прибуло з Росії зі 100 тисячам тонн сирої нафти марки Urals і намагалося переправити нафту на більший танкер Pertamina Prime.

Трейдер Trafigura підтвердив, що вони зафрахтували танкер Seaoath.

Європейський союз і його союзники ввели серйозні санкції проти Росії, включаючи заморожування активів її центрального банку. У той час як Сполучені Штати і Великобританія зробили кроки щодо заборони імпорту російської нафти, ЄС, який в значній мірі залежить від російських енергоносіїв, не ввів санкції щодо російської нафти і природного газу.

Грінпіс заявив, що відстежив 299 танкерів з нафтою і газом з Росії з початку вторгнення Кремля в Україну 24 лютого. З них 132 прямували до Європи.