Активісти "Євросолідарності" вимагають люстрації Труби

Люстрація директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби – це питання національної безпеки. Про це активісти партії "Європейська солідарність" заявили сьогодні в головному офісі бюро, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Як зазначається, головною вимогою акції було негайне припинення політично мотивованих переслідувань волонтерів та добровольців, які з 2014 року чинять опір російській агресії.

"Події останніх тижнів показали, що директор ДБР Роман Труба діє за вказівки соратника Януковича – Андрія Портнова та в інтересах Федерального служби безпеки Російської Федерації. Люстрація директора ДБР Романа Труби – це питання національної безпеки. За його керівництва Бюро перетворилося на інструмент переслідування опозиційних кандидатів у народні депутати, знищення волонтерського руху, дискредитації Збройних сил України", – заявила лідер молодіжного крила Партії "ЄС", кандидат в народні депутати Дінара Габібуллаєва.

Лідер молодіжної організації "Європейської солідарності" нагадала, що з початком виборчої кампанії слідчі ДБР відкрили низку кримінальних проваджень, за якими почалися переслідування кандидатів в народні депутати від партії "Європейська солідарність".