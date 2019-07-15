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Активісти "Євросолідарності" продовжать пікетувати будівлю ДБР


Активісти вимагають люстрації директора Романа Труби

Директору ДБР Роману Трубі передали вимоги активістів партії "Євросолідарність" припинити політичні переслідування народних депутатів Миколи Величковича та Тетяни Чорновол, а також військового волонтера Олексія Петрова та блогера Сергія Місюру, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЄС.

Зазначається, що за кілька годин після розмови з активістами Труба особисто оприлюднив офіційну заяву щодо акції "Європейської солідарності". В ній він підтвердив підозри у витоках інформації.

"Директор ДБР не став конкретизувати, кому і хто "зливає" інформацію з його відомства. Раніше і ЗМІ неодноразово повідомляли про те, що першим оприлюднює конфіденційні дані із Держбюро розслідувань соратник Януковича, ексзаступник глави Адміністрації президента Андрій Портнов. А самого Романа Трубу називають серед тих, хто на постійній основі контактує з вказаною особою", - зазначили у прес-службі.

"Європейська солідарність" запитала у директора ДБР: проти кого конкретно розпочата службова перевірка щодо витоку інформації з його відомства і чи викликали на допит Андрія Портнова, адже саме він і оприлюднює "злиту" інформацію.

Також представники партії заявили, що і надалі пікетуватиме будівлю ДБР з метою люстрації директора Романа Труби, який "через політичну заангажованість скомпрометував себе на посаді і своїми діями загрожує національній безпеці країни".

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