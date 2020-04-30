Активістів, які блокують дорожнє будівництво, звинуватили в конфлікті інтересів з Мінекономіки

Низка громадських активістів, які виступають за блокування розроблених "Укравтодором" рекомендацій по проведенню дорожніх тендерів, мають прямий інтерес у прийнятті альтернативного варіанту документа, і можуть бути пов'язані з "тендерними тролями". Про це пише "Фокус", передає РБК-Україна.

Зокрема, серед таких організацій називають - Всеукраїнську дорожню асоціацію (ВДА), Лігу антитраста, яку очолює екс-уповноважена АМКУ Агія Загребельська, журналіста Юрія Ніколова, та "Ініціативу щодо прозорості інфраструктури", які виступили з низкою синхронних заяв на підтримку іншої редакції методрекомендацій і звинуваченнями у тиску на Мінекономрозвитку з боку великих учасників ринку.

Варто відзначити, що один із найголовніших маніфестів цієї групи було розміщено на сайті Transparency International Україна.

"Координатор системи Dozorro і керівник напрямку інноваційних проектів цієї організації Іван Лахтіонов доводиться чоловіком директору департаменту держзакупівель Мінекономіки та голові робочої групи по доопрацюванню методрекомендацій - Лілії Лахтионової. Іван Лахтіонов активно підтримує публікації Агіі Загребельскої та Юрія Ніколова з критикою методрекомендацій, і сам публікує критичні матеріали на цю тему. Складно уявити, що його дружина дотримується в цій ситуації діаметрально протилежною або нейтральної позиції", - наголошується в матеріалі.

Нагадаємо, раніше журналісти показали траси, які вже постраждали від тендерного "троллінгу". У якості прикладу були приведені траси "Кропивницький-Миколаїв", "Нікополь-Дніпро", "Кривий Ріг-Дніпро", будівництво та ремонт яких у свій час були заблоковані через скарги компаній "Полтавабудцентр" та "Миколаївбудцентр".