На волонтера Стерненко напали: что известно на сейчас

На украинского волонтера Сергея Стерненко совершили нападение. Он ранен, а нападавшая была задержана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Стерненко.
"На меня совершено нападение. Ранен", - написал активиста на своем Telegram-канале.
Он также добавил, что "все ок", а угрозы его жизни нет. Стерненко заявил, что нападавшую задержали.
"Нападавшая задержана. Спасибо СБУ за молниеносную реакцию. Если бы не они - я бы ничего уже не мог писать", - сообщил он.
СБУ сообщила, что ее сотрудники предотвратили убийство Стерненко. На него было совершено покушение из огнестрельного оружия.
Служба безопасности Украины также показала фотографию задержанной женщины.
Фото: СБУ задержала напавшую на Стерненко женщину (t.me/SBUkr)
"Жизни Сергея Стерненко пока ничего не угрожает. Продолжаются оперативно-следственные действия. О ходе ситуации будем информировать отдельно", - говорится в сообщении.
Сергей Стерненко родился 20 марта 1995 года в селе Садовое Белгород-Днестровского района Одесской области. Он окончил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по специальности "Правоведение", а затем - Одесский университет им. Мечникова по специальности "Правоведение".
Стерненко в 2014 году присоединился к Евромайдану в Одессе и возглавил его. Он участвовал в Революции Достоинства в центре Киева.
После создания в Одессе "Правого сектора" он возглавил областную ячейку. Стерненко известен как проукраинский активист, который участвовал в люстрации, срывах концертов российских певцов, акциях протестов и т.д. В 2018 году на него было совершено три нападения.
В июне 2020 Сергею Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Приморский райсуд Одессы в феврале 2021 года приговорил Стерненко семь лет тюрьмы и конфискацию половины имущества, признав его виновным по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. В мае того года его оправдали.
Сейчас Сергей Стерненко - волонтер, имеет YouTube-канал, где комментирует новости. На май 2025 года его канал насчитывает 2,05 млн подписчиков.
Напомним, 14 марта в центре Одессы был убит украинский активист Демьян Ганул. Нападавший застрелил мужчину и скрылся с места преступления.
Правоохранители оперативно разыскали и задержали подозреваемого. Как оказалось, нападавшим оказался местный житель. Позже в СБУ уточнили, что в убийстве Ганула подозревают 46-летнего мужчину, который ушел в СОЧ.
Сейчас подозреваемый в убийстве активиста Демьяна Ганула находится под стражей, расследование продолжается.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.