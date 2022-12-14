ua ru
Ср, 14 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Аккордбанк" обеспечил резервным питанием все отделения и собственную службу инкассации

Новина українською →
Среда 14 декабря 2022 19:32
"Аккордбанк" обеспечил резервным питанием все отделения и собственную службу инкассации Фото: "Аккордбанк" обеспечил резервным питанием все отделения и собственную службу инкассации (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

"Аккордбанк" установил генераторы в своих отделениях по всей Украине (143 точки). Кроме того, в регионах сформирован резерв генераторов разной мощности на экстренные случаи, а также резерв топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Также в сообщении говорится, что полностью обеспечена резервным питанием и собственная служба инкассации "Аккордбанка".

Специалисты финучреждения наладили работу с помощью спутниковой связи Starlink. Это означает, что инкассация средств и пополнение наличными сети отделений "Аккордбанка" будет проводиться в любой критической ситуации.

Как отмечает Алексей Руднев, председатель правления ПАО "КБ "АККОРДБАНК", эти меры помогут пользоваться услугами отделений банка даже в условиях блекаутов всем категориям клиентов.

Это и проведение платежей, и обслуживание внешнеэкономических контрактов, а также обмен валют и выдача наличных", - сказал руководитель банка.

Напомним, с начала военной агрессии России против Украины "Аккордбанк" системно и регулярно поддерживает ВСУ, недавно банк перечислил 7-значную сумму на создание флота морских дронов и такую же сумму еще раньше на закупку дронов-камикадзе.

За это время банку удалось открыть около 30 новых отделений, увеличить количество рабочих мест и сохранить ежемесячную прибыльную деятельность.

Читайте РБК-Украина в Google News
банки
NEWS
США не ждут завершения войны в Украине до конца года, - Белый дом
США не ждут завершения войны в Украине до конца года, - Белый дом
DAILY
На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян