Академія КМЕФ: команда Київського міжнародного економічного форуму запускає новий освітній проект

Команда КМЕФ запускає новий освітній проект - Академію КМЕФ. Її завдання - навчати топ-менеджерів, інвесторів, держслужбовців, лідерів думок, журналістів, експертів найкращим практикам та досвіду, який було накопичено впродовж восьми років роботи Форуму.

Про це йдеться в авторському матеріалі генерального директора Київського міжнародного економічного форуму Юрія Пивоварова для видання Delo.ua.

Поява Академії - це відповідь на глобальні зміни, що відбуваються на світових ринках праці. Прогнози свідчать, що вже за десять років у найбільшому виграші можуть опинитися дві категорії працівників: ті, хто обслуговує роботу відновлюваних джерел енергії, та працівники сфери охорони здоров'я.

Пояснюється це тим, що зростання частки ВДЕ в структурі економіки створює високий попит на спеціалістів з їхнього обслуговування. Так, у США кількість операторів ВЕС до 2030 року зросте на понад 68%, а зарплата буде на 37% вищою за середню по ринку. Те ж стосується і медиків. Очікується, що 9 з 20 найпопулярніших професій США до 2030 року складатимуть різні медичні спеціальності: від помічників терапевта до медсестер.

За оцінками експертів, також зростатиме кількість працівників у сферах IT, кібербезпеки та комп'ютерних технологій.

Однак українська система освіти не відповідає ані запитам ринку, ані ключовим тенденціям. Щоб зберегти робочий та інтелектуальний потенціал країни, держава та бізнес мають створити умови для освіти та роботи в Україні.

"Саме над цим сьогодні і працює команда КМЕФ. Упродовж 8 років вона збирала найкращу світову експертизу з виступів лідерів національного та міжнародного бізнесу, лауреатів Нобелівської премії та представників уряду заради розвитку ефективної освіти для підприємців та українських emerging leaders у різних сферах громадського та політичного життя", - написав Юрій Пивоваров.

Тож цієї осені запускається інноваційний освітній проект - Академія КМЕФ. Проект орієнтований на: підприємців та інвесторів, держслужбовців, лідерів думок, журналістів, експертів та майбутніх лідерів змін.

Навчання розпочнеться 5 листопада 2021 року. За період програми, учасники візьмуть участь у 8 тематичних модулях протягом 2-х місяців, що стосуються різних аспектів макроекономіки, глобальних трендів, фандрейзингу, стратегування, культури та PR, GR та включають багато бізнес кейсів.

"Для першого набору Академії буде відібрано 30 учасників. Зіркові спікери-практики, діалоги з представниками влади та міжнародними експертами, а також Alumni Club - все це стане доступним для учасників Академії", - резюмував Юрій Пивоваров.

За результатами розгляду мотиваційних есе організатори зберігають право надання індивідуальних стипендій до 70% від вартості програми. Більше про Академію КМЕФ та її програму "Лідерство для економічного розвитку" ви можете дізнатися за посиланням https://forumkyiv.academy/