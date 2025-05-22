Академия ДТЭК в третий раз победила на всемирной премии в сфере корпоративного образования

Отмечается, что победа в номинации "Инновации" стала международным признанием уникального подхода Академии к обучению, развитию и поддержке людей в условиях военного времени,

В Академии ДТЭК подчеркнули, что эта награда каждые два года определяет лучшие корпоративные университеты и образовательные центры со всего мира, которые создают особую ценность для людей, бизнеса и общества.



"Для нас эта награда - это об ответственности перед людьми, перед страной, которая ежедневно борется за свое право на независимость и развитие. Мы благодарим международное сообщество за признание и поддержку - и с гордостью представляем Украину на глобальной образовательной карте. Эта награда результат деятельности всей нашей команды, которая верит в силу образования как двигателя восстановления и роста", - сказала Елена Семич, директор по управлению персоналом ДТЭК, директор Академии ДТЭК.

Победителями 2025 года, кроме Академии ДТЭК, стали топовые компании из Франции, США, Индии, Бразилии, Турции, Индонезии, Нигерии, Ямайки, Испании и Колумбии.



"Получить GlobalCCU Award в такой почетной номинации - подтверждение того, что даже в условиях войны мы можем создавать инновационные образовательные решения, которые трансформируют бизнес и помогают восстанавливать страну", - отметила Татьяна Шерман, руководитель по маркетингу и коммуникациям Академии ДТЭК.

По ее словам, каждый из проектов - это ответ на реальные потребности людей, которые ежедневно работают в условиях чрезвычайной турбулентности. Это международное признание - доказательство того, что содержательное, социально ориентированное образование сегодня важнее, чем когда-либо.



Напомним, что в 2023 году Академия ДТЭК уже была признана лучшим корпоративным университетом в номинации "Бренд и устойчивость", а в 2019 году в номинации "Корпоративная социальная ответственность".