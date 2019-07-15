В АІС звинуватили Трубу в пособництві "рейдерським захопленням"

Група компаній АІС розпочала безстрокову акцію протесту проти дій Державного бюро розслідувань (ДБР) в інтересах третьої особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зокрема, співробітники АІС провели пікет під центральним офісом ДБР в Києві з гаслами "Труба з ДБР – руки геть від АІС!", "Стоп рейдерам і їх "посіпакам", "ДБР – Державне бюро рейдерства".

Як заявляють в компанії, ось вже майже півроку через бюрократичні зволікання з боку АРМА та прокуратури Києва, незважаючи на рішення суду, АІС не може повернути собі власні об'єкти, на які раніше було накладено арешт.

Відзначається, що протягом року Група компаній АІС активно доводила в судах незаконність дій щодо арешту та передачі свого майна в управління Національному агентству АРМА, яке в свою чергу "з цілим рядом порушень" передала об'єкти АІС у користування ТОВ "ЖК Воздвиженка" (входить в інвестиційний портфель DCH Олександра Ярославського).

Співробітники автоцентрів АІС провели цілий ряд протестів проти дій DCH, АРМА, були направлені звернення до антикорупційні органи ЄС, посольства країн ЄС і США.

В кінці січня 2019 р. суд скасував арешт об'єктів м. Дніпро і м. Кропивницький в частині управління АРМА і почався тривалий процес повернення активів їх власнику.

На думку компанії, колишній управитель майна ТОВ "ЖК Воздвиженка" всіляко перешкоджає виконанню рішення суду, яке вступило в законну силу. Так, наприкінці червня 2019 о. за "надуманими обставинами" (нібито рейдерське захоплення власником свого ж нерухомого майна) ТОВ "ЖК Воздвиженка" звернулося в ТУ ДБР в м. Полтава і ТУ ДБР в м. Миколаїв, заявили в прес-службі.

Як стверджують в АІС, ДБР зареєстровано в ЄРДР нові "фейкові" кримінальні провадження, в рамках яких повторно спробувало заарештувати нерухомість і передати їх на відповідальне зберігання ТОВ "ЖК Воздвиженка".

"Отримавши відмову в суді м. Миколаєва, Державне бюро розслідувань в порушення свого профільного закону звернулося в суд м. Полтави, де і отримало незаконне рішення про передачу об'єктів ТОВ "ЖК Воздвиженка", - повідомила адвокат АІС Наталія Осипчук.

"Швидкість, з якою Державне бюро розслідувань звертається до суду і отримує явно незаконні рішення, а також безпосередню участь у передачі об'єктів озброєним людям спортивної зовнішності вказує на особисту зацікавленість слідчих нового правоохоронного органу і найімовірніше на корупційну складову таких дій", - вважають в компанії.

В контексті незаконних, на думку АІС, дій з боку ДБР співробітники АІС оголошують безстрокову акцію протесту перед Центральним апаратом ДБР і вимагають припинення з боку співробітників ДБР сприяння в рейдерському захопленні активів компанії, притягнення до відповідальності працівників ДБР, причетних до рейдерських схем.

Також у АІС заявляють, що про факти "сприяння рейдерського захоплення" компанії з боку ДБР будуть проінформовані: Адміністрація президента України, Рада громадського контролю ДБР, члени комісії з проведення конкурсу на посаду голови ДБР, посольства країн ЄС і США.

У компанії наголосили, що незважаючи на вищеописані дії з боку державних органів, АІС продовжує свою роботу і виконує всі зобов'язання перед своїми клієнтами.