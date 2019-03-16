Airport Consulting Vienna в Дніпрі представила оцінки майданчиків для нового аеропорту

Фото: аеропорт Дніпра (wikipedia.org)

У мерії Дніпра відбулася робоча нарада

Європейська компанія Airport Consulting Vienna в ході робочої наради в мерії Дніпра представила результати порівняння 3-х варіантів будівництва нового аеропорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зокрема, на зустрічі були присутні представники групи DCH Олександра Ярославського (від Міжнародного аеропорту "Харків" і керуючої компанії) - потенційного приватного інвестора проекту.

Команда Airport Consulting Vienna почала дослідження у січні поточного року. Експерти розглянули 3 варіанти розміщення майбутнього аеропорту Дніпра: діючий аеропорт в міській межі і 2 майданчики, де будівництво треба починати "з нуля" – частина аеродрому "Кам'янка" біля міста і територія біля сел. Солоне між Дніпром і Запоріжжям.

Фото: порівняльна оцінка варіантів будівництва нового аеропорту у Дніпрі

Представник Airport Consulting Vienna Юрій Рубанов повідомив, що у всіх 3-х випадках рекомендована довжина злітно-посадкової смуги складає 3200 м з розрахунку на обслуговування 4 млн пасажирів в рік. Метеорологічні умови не відрізняються.

"З 3-х варіантів жодне з місць не має переваг за метеоумовами і взагалі проблема метеоумов вирішується установкою системи посадки в аеропорту. Є система посадки, які дозволяють проводити посадку і при нульовій видимості", - сказав експерт.

Прогнозний пасажиропотік в довгостроковій перспективі буде формуватися населенням Дніпра, Дніпропетровської області, частини Полтавської, Кіровоградської та Запорізької областей. Що стосується порівняльного аналізу майданчиків, то, згідно з експертною оцінкою, Airport Consulting Vienna найменш підходящим варіантом є Солоне. Тут найскладніша ситуація зі створенням інфраструктури – з точки зору, під'їзних шляхів для пасажирів і доставки палива для літаків, підведення комунікацій, відсутність персоналу та ін. А головне, існування аеропорту в Солоному можливе за умови закриття активно розвивається за гроші місцевої громади аеропорту в Запоріжжі.

Економічно найбільш вигідний варіант перебудови "Міжнародного аеропорту "Дніпро".

"Новий аеропорт на базі чинного обійшовся б у 214,3 млн євро, і побудувати його можна за 2 роки. При цьому, не тільки не припиняючи прийом і відправку рейсів, але й залучаючи нові авіакомпанії в розрахунку на перспективу. Тоді як освоєння майданчиків в "чистому полі" вимагає мінімум 400 млн. євро і займе більше 5 років", - сказав Рубанов.