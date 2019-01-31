У Airbus заявили про кібератаки на інформаційні системи компанії

Ілюстративне фото (twitter.com/Airbus)

Кібератаки призвели до витоку даних

В компанії Airbus (AIR.PA) заявили, що виявили кібератаку на свої інформаційні системи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відомо, що кібератака призвела до витоку даних. Однак у компанії запевнили, що інцидент не вплинув на комерційну діяльність.

Друга за величиною у світі аерокосмічна група заявила, що цей інцидент розслідується і що були прийняті заходи для посилення безпеки.

"Тривають розслідування, щоб зрозуміти, чи були націлені атаки на які-небудь конкретні дані, однак ми знаємо, що деякі особисті дані були доступні. В основному це професійні контакти та ідентифікаційні дані деяких співробітників Airbus в Європі", - сказали в компанії.

Нагадаємо, в Україні 21 грудня 2018 року запустили Єдину систему авіаційної безпеки та захисту Міністерства внутрішніх справ.