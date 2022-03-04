Airbnb призупиняє діяльність в Росії та Білорусі

Американський сервіс оренди житла Airbnb призупинив роботу в Росії та Білорусі.
Про це повідомляє головний виконавчий директор Airbnb Брайан Ческі в Twitter.
"Airbnb призупиняє всі операції в Росії і Білорусі", - написав Ческі в соцмережі.
Відзначимо, що компанії-гіганти, які вийшли і виходять з Росії наступні: Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Coca Cola, Danone, Dell, DHL, Ericsson, Форд, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk (а це Ali express і ASOS), Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe, BMW, Dropbox (через кілька днів), FedEx, Intel, Mercedes, Nestle.
Росію "забанили": Apple Pay, Amazon, CEX Io, Etsy, Facebook (бан акаунтів медіа РФ), Google Pay, Google Maps, Instagram (блокування пропаганди), Paysera, Samsung pay.
Також в Росії заблокували багато ЗМІ, Facebook і Twitter.
Нагадаємо, що генеральний директор Airbnb Брайан Ческі у своєму Twitter-акаунті повідомляв, що зараз його команда працює над забезпеченням українців житлом у сусідніх країнах після вторгнення Росії в Україну.
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