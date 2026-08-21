AI-рюкзаки для подростков: Владимир Литвин поддерживает выпускников школы онлайн-бизнеса MindCraft

В чем состоит главная идея AI-рюкзаков

Идея AI-рюкзаков Владимира Литвина проста: подросток получает своего рода технологический "рюкзак", с которым может двигаться в направлении своей бизнес-мечты.

Для одного выпускника MindCraft Startup Backpack может содержать инструмент для исследования рынка, другой сможет благодаря подпискам создавать лучшие презентации или видео, третий использует содержимое для разработки сайта.

Что известно о MindCraft

MindCraft – бесплатная школа онлайн-бизнеса для подростков 13-17 лет, основанная Литвином в рамках Lytvyn Foundation. За несколько потоков школа:

получила более 1000 заявок от желающих обучаться;

выпустила 400 подростков из разных регионов Украины;

89 их бизнесов вышли на питчинг.

Самые сильные от фонда Владимира Литвина получили инвестиции и гранты на развитие собственных проектов.

Программа цифровых рюкзаков MindCraft Startup Backpack запускается по итогам внутреннего питчинга школы, в ходе которого выпускники защищают свои бизнес-проекты перед экспертным жюри.

Как устроены AI-рюкзаки от фонда Литвина

Перед стартом программы выпускники проходят короткий опрос и выбирают одну приоритетную задачу, для которой им нужна подписка на AI-инструмент. Это позволяет как можно точнее выбрать направление, чтобы подписка действительно была полезна.

Программа рюкзаков для выпускников MindCraft Startup Backpack включает 5 направлений, под каждое из которых формируется отдельный набор AI-инструментов:

исследование рынка, конкурентов и целевой аудитории;

создание презентаций;

работа по видео: съемка, монтаж, отделка;

создание статических визуалов;

разработка сайтов, приложений и других IT-продуктов.

Каждый участник получает подписку на один или два AI-сервиса на 1 или 3 месяца.

Учебный курс как приложение

Lytvyn Foundation предусмотрел учебный блок для выпускников, еще не имеющих опыта системной работы со сложными AI-сервисами - в таком случае цифровой рюкзак можно дополнить коротким учебным курсом.

Формат курса предусматривает 5 онлайн-занятий по 90 минут, каждое из которых посвящено отдельному направлению, соответствующему типам рюкзаков – исследования, презентации, видео, визуалы, ИТ-продукты. Курс разработан с возможностью повторного проведения с обновлением информации об AI-сервисах.

Образовательная экосистема Lytvyn Foundation

Владимир Литвин – украинский предприниматель, инвестор, меценат и владелец ряда успешных бизнесов в digital-сфере. Основатель благотворительного фонда Lytvyn Foundation, строящий системное бесплатное образование для подростков в сфере предпринимательства и технологий.

Литвин убежден: предпринимательское мышление нужно формировать с подросткового возраста. Именно поэтому его фонд работает с детьми 13-17 лет, инвестируя в новое поколение, которое будет строить будущее Украины.

Lytvyn Foundation выстраивает полный цикл поддержки молодежи:

школа онлайн-бизнеса MindCraft дает старт первому проекту,

дает старт первому проекту, хакатоны Code The Future погружают подростков в работу над реальными бизнес-заданиями с использованием AI,

погружают подростков в работу над реальными бизнес-заданиями с использованием AI, бизнес-клуб и инкубатор с менторами-практиками поддерживают тех, кто готов идти дальше.

Инициированные Владимиром Литвином AI-рюкзаки MindCraft Startup Backpack дополнят набор рабочих инструментов для выпускников, которые уже защитили свой проект на питчинге и продолжают развивать собственный бизнес.

Параллельно фонд поддерживает спортивно-образовательное направление: вместе с фондом теннисистки Элины Светолиной запущена программа ONE POINT для юных теннисистов 10-14 лет, объединяющая соревнования, общение с известными украинскими спортсменами и грант 100 000 грн для победителя от Lytvy.

Как известно, Владимир Литвин - украинский предприниматель, инвестор, меценат и владелец ряда успешных бизнесов в digital-сфере.