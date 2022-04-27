Ахметов зайняв тверду проукраїнську позицію ще у 2014 році в Донецьку, - Тімченко

"У 2014 році він (Рінат Ахметов, - ред.), перебуваючи в Донецьку, фактично під дулами автоматів, чітко сказав, що щасливий Донбас може бути тільки в складі України. Він прямо назвав так званих "лідерів" так званої "ДНР" пройдисвітами, які ведуть Донбас до краху. Він заявив: "нам і Донбасу з т.зв. "ДНР", не по дорозі". Якщо ви це називаєте "дипломатією" - то що ж тоді є позицією? Це була тверда проукраїнська позиція", - заявив Тимченко.

Глава ДТЕК підкреслив, що це була чітка і однозначна позиція, публічно озвучена бізнесменом безпосередньо в українському Донецьку, який тоді вже був затоплений російськими бойовиками.

"Я вважаю, що у 2014 році позиція про те, що ми бачимо Донбас у складі України, була достатньою. Коли зараз почалися військові дії, Рінат Ахметов теж назвав все своїми іменами. У нього позиція завжди дуже прямолінійна, виходячи з його принципів і життєвих цінностей", - додав глава ДТЕК.

Нагадаємо, з початку війни підприємства SCM, фонд Ріната Ахметова і футбольний клуб Шахтар передали для потреби армії і на гуманітарні цілі понад 1,5 млрд грн.

Сам Рінат Ахметов публічно заявив, що Україна обов'язково переможе у війні проти Росії і він зробить все у своїх силах, щоб цю перемогу прискорити і допомогти відновити зруйновані Росією міста. Дії самої Росії він назвав злочинними, а її президента Путіна - військовим злочинцем.