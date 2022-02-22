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Ахметов: загроза вторгнення вимагає максимального єднання

Автор: Артем Горовенко

Бізнесмен Рінат Ахметов заявив, що єдність влади, бізнесу та українських громадян є запорукою виживання України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ахметова на "Інтерфакс-Україна".

"Загроза вторгнення вимагає максимального єднання. Це стосується і влади, і бізнесу, і всіх без винятку громадян України. Єдність зараз - питання виживання країни. Я неодноразово говорив і повторюю знову, що наша спільна мета - сильна, мирна, незалежна, цілісна Україна у визнаних міжнародним правом кордонах. Кожен на своїй ділянці повинен зробити все для посилення країни", - зазначив Ахметов.

Бізнесмен також підкреслив, що при будь-яких сценаріях підприємства групи SCM будуть здійснювати всі заплановані на 2022 рік інвестиції, включаючи інвестиції в Маріуполь.

"Але найголовніша наша цінність - це люди. Я переконаний, допомогу людям бізнес повинен розділити з державою. Я вже дав розпорядження моєму благодійному фонду. У разі появи необхідності вони будуть допомагати з евакуацією, медикаментами, всім, чим буде потрібно. Ми зробимо все, щоб не допустити гуманітарної катастрофи. Куди саме вони будуть направлені, вирішить мій Благодійний фонд спільно з бізнесами, місцевою та центральною владою", - підкреслив бізнесмен.

Раніше повідомлялося, що Рінат Ахметов ініціює дострокову виплату підприємствами SCM 1 млрд грн податків.

Нагадаємо, 16 лютого під час візиту до Маріуполя Ахметов анонсував інвестиції в будівництво нового металургійного виробництва в регіоні в обсязі понад 1 млрд доларів.

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Рінат Ахметов