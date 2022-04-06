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Ахметов втратив половину своїх статків з початку війни, - Forbes

Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бізнесмен Рінат Ахметов втратив половину своїх статків з початку війни. За даними аналітиків вони сьогодні складають $4,2 млрд, що на $4,3 млрд менше ніж до нападу Росії на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський Forbes.

Також видання приводить слова Ахметова про його готовність інвестувати у відбудову України після Перемоги у війні.

"Я поділяю почуття усіх українців: я щиро чекаю на перемогу України у цій війні.І ми почнемо відбудовувати країну, щоб вона стала щасливою та квітучою. Зі свого боку, я не пошкодую коштів чи зусиль для досягнення цієї мети", - заявив в коментарі бізнесмен.

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Рінат Ахметовбизнес