Ахметов відвідав офіс НАБУ, - Bihus.Info

Український олігарх Рінат Ахметов сьогодні, 11 лютого, відвідав Національне антикорупційне бюро України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bihus.Info.

Повідомляється, що Ахметова помітили на виході з офісу НАБУ. Зокрема, олігарх покинув будівлю і сів у чорний "Мерседес".

РБК-Україна звернулося за підтвердженням до НАБУ, проте в бюро відмовилися коментувати інформацію про приїзд Ахметова.

Фото Ахметова помітили на виході з НАБУ (bihus.info.)

За словами колишнього нардепа Сергія Лещенка, Ахметов сьогодні був допитаний в НАБУ. Він також стверджує, що допит не пов'язаний зі справою "Роттердам плюс".

Мова йде про те, що Рінат Ахметов володіє холдингом ДТЕК, двоє топ-менеджерів якого ще влітку 2019 року одержали підозри від НАБУ.

Антикорупційні органи розслідують причетність гендиректора "ДТЕК Східенерго" Бориса Лісового і гендиректора "ДТЕК Мережі" Івана Гелюха до так званої справи "Роттердам+". Їх підозрюють у нанесенні державі збитків на загальну суму 18,87 млрд гривень (738 млн доларів) після введення формули розрахунку вартості теплової енергії, відомої як "Роттердам +".

У лютому Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) на два місяці продовжив їм зобов'язання.

