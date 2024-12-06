Ахметов с начала войны передал ВСУ и на помощь пострадавшим 300 млн долларов

Помощь ВСУ реализуется в рамках проекта "Стальной фронт Рината Ахметова". Силы обороны получают амуницию, автомобили, бронетранспортеры, кареты скорой помощи, тепловизоры, прицелы, рации, средства индивидуальной защиты и прочее.

"Метинвест" Ахметова разработал и поставил более 600 стальных блиндажей для бойцов на передовой. Из собственной стали компания безвозмездно производит антидроновую защиту для бронетехники с целью спасения жизней украинских защитников. ДТЭК постоянно оказывает поддержку Вооруженным Силам Украины и гуманитарную помощь.

Дополнительно 1 млрд грн Ринат Ахметов выделил на проект комплексной поддержки защитников Мариуполя и их семей "Сердце Азовстали". В частности, программа "Дома" по обеспечению жильем защитников с инвалидностью стартовала в ноябре 2023 года и по состоянию на конец этого года проект планирует вручить в общей сложности 200 квартир.

Системная гуманитарная помощь предоставляется гражданам в прифронтовых зонах и деоккупированных регионах. Фонд Рината Ахметова с начала войны передал для украинцев 700 тысяч единиц медикаментов, более 13 млн. продуктовых наборов с 2014 года. Открыл новые проекты помощи в реабилитации детей и взрослых, пострадавших от обстрелов.

Системную помощь развитию детского футбола, спортсменам, переселенцам, бойцам Сил обороны Украины и жителям регионов, пострадавших от войны, оказывает и футбольный клуб "Шахтер". Клуб организовал и покрыл все расходы по лечению в США защитника "Азовстали", морпеха Михаила Дианова. Взял на себя организацию лечения и реабилитации тяжело раненного под Авдеевкой бойца Виталия Шумея в Барселоне, бойца и фаната "Шахтера" Евгения Ларченко в Израиле, помогает с реабилитацией брату своего игрока – бойцу ВСУ Богдану Кушу.

"ВСУ – это щит и меч Украины. Каждая защитница и каждый защитник нашей страны — герои, которые дерутся за всех украинцев, европейское будущее Украины, силу Украины и ее субъектность. Помогать фронту, делать это максимально – честь для нас и часть нашего вклада в общее будущее. Кроме помощи войску, мы в SCM продолжаем инвестировать в Украину, создавать и сохранять рабочие места, восстанавливать инфраструктуру, привлекать международное финансирование и партеров - и это другая часть нашего вклада. Верю, что именно в нашем единстве сила", - поздравляет с Днем ВСУ директор по коммуникациям SCM Наталья Емченко.