Ахметов поддержал проект Вадима Свириденко: 8,6 млн грн направят на ветеранскую петанк-арену и спецавто

На ВДНХ создадут инклюзивную публичную IRON WARRIORS PETANQUE ARENA для ветеранов, а команда Вадима Свириденко уже получила специальный автомобиль для совместных поездок на тренировки и соревнования.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.
23 сентября Вадим Свириденко - ветеран российско-украинской войны, Уполномоченный Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий и инициатор проекта – вместе с командой собрался на месте будущей IRON WARRIORS PETANQUE ARENA на ВДНХ.
Ветераны сыграли в петанк, во время мероприятия также был представлен проект будущего пространства и передан команде автомобиль от Фонда Рината Ахметова.
Вадим Свириденко встал на защиту Украины в 2014 году. После тяжелого ранения он потерял четыре конечности и прошел длительный путь восстановления. Важной частью возвращения к активной жизни для него стал спорт.
Затем Вадим начал развивать ветеранский петанк и объединил вокруг него команду. По его замыслу IRON WARRIORS PETANQUE ARENA должно стать масштабным, инклюзивным и доступным пространством для ветеранов, где они смогут регулярно тренироваться, собираться вместе и участвовать в соревнованиях.
Проект арены подразумевает соответствие международным стандартам, что в перспективе позволит проводить здесь соревнования международного уровня.
"Наша идея - создать на базе этой арены центр развития ветеранского петанка. Это доступный вид спорта, к которому могут приобщаться ветераны с различными ранениями и физическими возможностями. Мы хотим, чтобы площадка стала примером инклюзивного спортивного пространства, где ветераны смогут регулярно тренироваться, участвовать в соревнованиях и развивать это направление в Украине", - отметила Наталия Емченко, глава Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.
Как отметил Свириденко, для ветеранов эта арена станет местом, где они смогут собираться вместе, общаться, тренироваться и соревноваться. Петанк помогает психологически разгрузиться, отвлечься от травм и почувствовать поддержку побратимов.
"Благодарю Рината Леонидовича Ахметова и Фонд Рината Ахметова за то, что поддержали нашу инициативу, не забывают о ветеранах и создают для нас возможности для восстановления и активной жизни", - сказал Вадим Свириденко.
Фонд Рината Ахметова координирует реализацию проекта и работу с партнерами. Его задача - предоставить необходимый ресурс, чтобы замысел Вадима Свириденко стал реальной возможностью для других ветеранов заниматься спортом, восстанавливаться после ранений и возвращаться к активной жизни. При проектировании арены также учитывают опыт ветеранов, которые будут тренироваться на ней.
"Когда к нам обратился Вадим Свириденко, Ринат Ахметов лично принял решение поддержать его инициативу. Ведь речь идет о возможности для ветеранов восстанавливаться через спорт, встречаться, объединяться и создавать сообщества. Автомобиль поможет команде вместе добираться на тренировки и соревнования, а инклюзивная арена станет постоянным пространством для занятий ветеранов из разных городов Украины", - сказала Ксения Сухова, генеральный директор Фонда Рината Ахметова.
Ринат Ахметов поддержал проект ветерана Вадима Свириденко (фото: пресс-служба)
Петанк – спортивная игра, сочетающая тактику, точность и командную работу. Она доступна людям всех возрастов и физической подготовки, что позволяет привлекать к игре, в частности, ветеранов после ранений.
Партнером проекта стал ВДНХ, предоставивший территорию для создания будущей IRON WARRIORS PETANQUE ARENA. Арена станет продолжением спортивной инфраструктуры Урбан-парка и должна открыться уже в этом году.
Напомним, в 2025-м Фонд Рината Ахметова отметил 20 лет работы. Мы рассказывали, сколько благотворительных проектов удалось реализовать за это время.
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