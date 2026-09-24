Ахметов поддержал проект Вадима Свириденко: 8,6 млн грн направят на ветеранскую петанк-арену и спецавто

23 сентября Вадим Свириденко - ветеран российско-украинской войны, Уполномоченный Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий и инициатор проекта – вместе с командой собрался на месте будущей IRON WARRIORS PETANQUE ARENA на ВДНХ.

Ветераны сыграли в петанк, во время мероприятия также был представлен проект будущего пространства и передан команде автомобиль от Фонда Рината Ахметова.

История ветерана Вадима Свириденко

Вадим Свириденко встал на защиту Украины в 2014 году. После тяжелого ранения он потерял четыре конечности и прошел длительный путь восстановления. Важной частью возвращения к активной жизни для него стал спорт.

Затем Вадим начал развивать ветеранский петанк и объединил вокруг него команду. По его замыслу IRON WARRIORS PETANQUE ARENA должно стать масштабным, инклюзивным и доступным пространством для ветеранов, где они смогут регулярно тренироваться, собираться вместе и участвовать в соревнованиях.

Проект арены подразумевает соответствие международным стандартам, что в перспективе позволит проводить здесь соревнования международного уровня.

"Наша идея - создать на базе этой арены центр развития ветеранского петанка. Это доступный вид спорта, к которому могут приобщаться ветераны с различными ранениями и физическими возможностями. Мы хотим, чтобы площадка стала примером инклюзивного спортивного пространства, где ветераны смогут регулярно тренироваться, участвовать в соревнованиях и развивать это направление в Украине", - отметила Наталия Емченко, глава Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Как отметил Свириденко, для ветеранов эта арена станет местом, где они смогут собираться вместе, общаться, тренироваться и соревноваться. Петанк помогает психологически разгрузиться, отвлечься от травм и почувствовать поддержку побратимов.

"Благодарю Рината Леонидовича Ахметова и Фонд Рината Ахметова за то, что поддержали нашу инициативу, не забывают о ветеранах и создают для нас возможности для восстановления и активной жизни", - сказал Вадим Свириденко.

Координация проекта

Фонд Рината Ахметова координирует реализацию проекта и работу с партнерами. Его задача - предоставить необходимый ресурс, чтобы замысел Вадима Свириденко стал реальной возможностью для других ветеранов заниматься спортом, восстанавливаться после ранений и возвращаться к активной жизни. При проектировании арены также учитывают опыт ветеранов, которые будут тренироваться на ней.

"Когда к нам обратился Вадим Свириденко, Ринат Ахметов лично принял решение поддержать его инициативу. Ведь речь идет о возможности для ветеранов восстанавливаться через спорт, встречаться, объединяться и создавать сообщества. Автомобиль поможет команде вместе добираться на тренировки и соревнования, а инклюзивная арена станет постоянным пространством для занятий ветеранов из разных городов Украины", - сказала Ксения Сухова, генеральный директор Фонда Рината Ахметова.

Ринат Ахметов поддержал проект ветерана Вадима Свириденко (фото: пресс-служба)

Петанк – спортивная игра, сочетающая тактику, точность и командную работу. Она доступна людям всех возрастов и физической подготовки, что позволяет привлекать к игре, в частности, ветеранов после ранений.

Партнером проекта стал ВДНХ, предоставивший территорию для создания будущей IRON WARRIORS PETANQUE ARENA. Арена станет продолжением спортивной инфраструктуры Урбан-парка и должна открыться уже в этом году.