Ахметов передал ВСУ 10 скоростных катеров на 53 млн гривен

Десантные подразделения ВСУ получили от "Метинвеста" в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт" 10 высокоскоростных катеров типа RIB на 9-11 метров, 12 трейлеров для их оперативной перевозки, и 800 самонадувающихся спасательных жилетов. Общая стоимость партии техники – 53 миллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Катера типа RIB - это лодки с надувными бортами и жестким дном, которые особенно ценятся в вооруженных силах разных стран за легкость, высокую практичность и отличные морепроходные и высокоскоростные качества.

Специализированные трейлеры еще больше развязывают руки и позволяют проводить операции молниеносно, объясняют бойцы: благодаря им лодки могут выходить на воду прямо с побережья, и для этого не требуется дополнительных средств разгрузки, например крана. Лодки и трейлеры пришлось искать долго, ведь бойцы нуждались в конкретных спецификациях.

"Мы рассматривали несколько вариантов, искали лодки по всему миру. Это заняло около четырех месяцев. В результате остановились на одном европейском производителе, который смог обеспечить и соответствующее качество, и доставку. Эти лодки вмещают они 10-12 человек, и будут использоваться силами обороны для десантных операций в Черном море", - рассказывает руководитель проектного офиса компании Александр Водовиз.

Кроме того, Метинвест снабдил морпехов специальными жилетами.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения бизнесы Рината Ахметова направили на помощь ВСУ и украинцам уже 6,7 миллиарда гривен. Из этой суммы более 4 млрд грн - помощь от "Метинвеста".