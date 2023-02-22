Ахметов передал в поддержку ВСУ и пострадавших от войны 5 млрд гривен

Помощь защитникам Украины, прежде всего, реализуется в рамках милитарного проекта "Стальной фронт Рината Ахметова".

В частности, "Метинвест" разработал и серийно производит модульные укрытия для бойцов на передовой, способные выдержать даже артиллерийский снаряд. Таких изделий для ВСУ уже поставлено более 100.

Также металлургическая группа освоила производство бронестали. Пока каждый десятый бронежилет в Украине изготовлен из стали "Метинвеста" - всего около 170 тысяч.

Кроме общей помощи в 5 млрд грн, дополнительно 1 млрд грн ($25 млн) выделил Ринат Ахметов на проект "Сердце Азовстали".

ДТЭК за год вернул свет около 7 миллионов семей. "Укртелеком" делает все необходимое, чтобы обеспечить украинским доступ к услугам связи. Так, услуги Интернета доступны в 87% населенных пунктов Украины, покрытых сетью компании. У 60% абонентов компании уже есть энергонезависимый интернет.

Кроме того, за весь 2022 год предприятия и бизнес инвестиционной группы SCM уплатили в бюджеты всех уровней 73,2 млрд грн налогов.