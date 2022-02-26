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Ахметов направляє 150 млн гривень на допомогу Україні

Автор: Артем Горовенко

Бізнесмен Рінат Ахметов направляє 150 мільйонів гривень на допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу бізнесмена.

"Україна в біді, і кожен з нас робить все, що може, щоб допомогти нашій країні. Я допомагав, допомагаю і буду допомагати народу України. Сьогодні я віддаю 150 мільйонів гривень, з яких 50 мільйонів - на медикаменти та 100 мільйонів гривень - на допомогу столиці України місту Києву та киянам", - сказав Рінат Ахметов.

Список медикаментів екстреної допомоги Фонд визначає в координації з МОЗ України. Опрацьовуються гемоконтейнери, аптечки та інші медикаменти.

Для допомоги країні Рінат Ахметов об’єднав ресурси Благодійного фонду, ФК "Шахтар" та інших активів SCM.

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